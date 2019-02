Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem atira balde de água suja a sem abrigo

Homem estava a dormir à porta da estação de metro em Londres quando o funcinário lhe despejou um balde de água suja.

17:56

Um trabalhador de uma empresa de prestação de serviços de uma estação de metro de Londres, em Inglaterra, foi filmado a lançar um balde de água suja para cima de um sem abrigo que se encontrava a dormir perto da estação.



Segundo o jornal Mirror, o funcionário da estação despejou um balde de água visivelmente suja sobre o homem que se encontrava a dormir no chão.



Uma mulher apercebeu-se da situação e decidiu filmar o sucedido. Em declarações ao jornal, a testemunha explicou que não havia qualquer motivo aparente para a atitude do trabalhador e afirmou que as atitudes do mesmo foram 'humilhantes'.



"Ele ficou encharcado. Todas as coisas que tinha com ele ficaram molhadas", contou.



De acordo com a mesma fonte, a diretora da empresa londrina Southern Railyway, o trabalhador presente no vídeo foi suspenso e o caso está a ser devidamente investigado pelas autoridades. "Levámos este incidente muito a sério e iniciámos uma investigação", afirma.