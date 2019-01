Mãe manda bebé ficar calado enquanto o vê ser esmagado por banco do carro

Companheiro da mulher ter-se-á irritado com a criança numa viagem de regresso a casa.

Uma criança de três anos morreu esmagada pelo banco do condutor do carro do companheiro da mãe, em Sutton, no sul de Londres.

Alfie Lamb terá sido forçado a sentar-se entre as pernas da sua mãe, Adrian Hoare, por trás do assento do condutor, antes do namorado da mãe, Stephen Waterson, ter um ataque de raiva enquanto seguiam para casa.

A mãe do bebé, de 23 anos, terá dito para a criança ficar calada, até esta ser esmagada até à morte. A informação foi esta quinta-feira divulgada durante a audiência que decorreu no Tribunal Old Bailey, em Londres, segundo avança o jornal britânico The Sun.

Waterson, de 25 anos, terá ficado irritado quando a criança se queixou de não ter espaço suficiente (por estar sentado no chão, entre as pernas da mãe).

Emilie Williams, de 19 anos, é a testemunha que seguia no assento ao lado da criança e garantiu em tribunal que a cabeça de Alfie estava a tocar no assento do banco da frente e que a mãe do menino lhe terá dito para ficar calado que estavam a um minuto de casa, avançou a mesma fonte.

O menino gritou até ficar inconsciente, depois de ser esmagado com o peso de cerca de 81 quilos sobre ele.

A mãe da criança e o namorado estão acusados de homicídio. Hoare foi também acusado de violência infantil e negligência, por deixar que Alfie seguisse no seu carro, em condições desumanas.

O caso remete a fevereiro de 2018.