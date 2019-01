Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornal espanhol garante que Julen foi localizado mas Governo desmente

El Español avança que o corpo do menino de dois anos está a 73 metros de profundidade.

12:19

Julen, o menino que está dentro do poço desde domingo foi localizado, segundo o jornal avança o jornal El Español. No entanto, o Governo já desmentiu que haja qualquer novidade sobre a criança. O jornal nada diz sobre qual o estado de saúde do menino de dois anos.



O periódico avança que Julen foi localizado a 73 metros de profundidade. Lembre-se que, na manhã desta terça-feira, foi encontrado no poço cabelo da criança. Teste de ADN confirmaram que são mesmo os cabelos de Julen.



As equipas de resgate procuram ainda perceber qual é a melhor maneira de chegar à criança.



Em atualização