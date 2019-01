Empresa que localizou os 33 mineiros no Chile junta-se ao resgate de Julen

Julen está há mais de 48 horas dentro do buraco, em Málaga, Espanha.

17:44

Os reforços continuam a chegar a Espanha. O objetivo é resgatar Julen, o menino que caiu num poço no passado domingo e que deixou todo o país a rezar por ele.A empresa que localizou os 33 mineiros no Chile, em agosto de 2010, juntou-se esta terça-feira às equipas que procuram Julen.Recorde-se que os mineiros chilenos estavam presos a mais de 700 metros de profundidade após a mina de San José ter colapsado. Foram todos resgatados com vida. Stockholm Precision Tools AB é o nome da empresa de geolocalização sueca. A chegada dos profissionais a Totalán trouxe ainda mais força para continuarem as buscas. Foi criado um grupo de peritos com engenheiros civis que vão aconselhar a Guardia Civil e colaborar no resgate do menino.Desde esta manhã que as equipas estão a construir dois túneis: um paralelo e um perpendicular ao poço onde está Julen