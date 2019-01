Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Não estão a fazer nada", diz pai do bebé que caiu no poço em Espanha

Pais desesperam por notícias de Julen. Está há mais de 45 horas preso no buraco.

13:36

Os pais do bebé que caiu num poço em Málaga, Espanha, no passado domingo, estão insatisfeitos com forma como as autoridades estão a realizar as buscas por Julen.



"Muitos tweets de apoio, muitos votos, mas meios nenhuns. Sabem o que é esperar 30 horas para que tirem o teu filho de um poço?", disse.

O pai do menino numa entrevista a um programa e refereu que "não estão a fazer nada".



Também Miguel Ángel Escaño, autarca de Totalán, criticou a operação de resgate. Esta manhã referiu que os trabalhos levados a cabo são "improviso". "Cada minuto que passa é um minuto perdido", disse.



Recorde-se que o bebé caiu num buraco com mais de 100 metros de profundidade e com cerca de 25 centimetros de diâmetro.