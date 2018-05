Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem leva menina de nove anos para hotel de encontros

Criança é filha da namorada do alegado pedófilo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14.05.18

Uma menina de apenas nove anos foi resgatada pela polícia do quarto de um hotel de encontros para onde tinha sido levada pelo namorado da mãe, um homem de 34 anos. Avisada da presença de uma criança num local para práticas sexuais, a Polícia Militar invadiu o aposento e prendeu o homem.



Quando os agentes irromperam pelo quarto do hotel de encontros, localizado numa estrada nacional que corta o município de Indaial, no estado brasileiro de Santa Catarina, a criança e o namorado da mãe preparavam-se para tomar banho juntos. No quarto, os agentes encontraram produtos para facilitar e "apimentar" relações sexuais, com a aparência de terem sido usados.



Na esquadra, o homem afirmou que namorava a mãe da menina há cerca de um mês mas que se tinha interessado pela criança.



Então, no dia em que foi preso, ele esperou a menina sair de casa de manhã para ir para a escola, percurso que fazia a pé.



Ainda de acordo com o que disse à polícia, ele seguiu a criança na mota dele à distância e, a certa altura, fingindo terem-se encontrado por mero acaso, abordou-a.



Aproveitando da confiança que a criança tinha nele por ser o namorado da mãe e vê-lo com frequência com a progenitora, a menina aceitou o convite que ele lhe fez para irem "para um lugar mais tranquilo", e acabou num quarto de hotel de encontros.