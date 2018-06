Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem mata colegas com veneno

Colocava substâncias tóxicas nas marmitas.

Por Rita F. Batista | 08:36

Um funcionário de uma empresa de Bielefeld, no noroeste da Alemanha, é suspeito de ter assassinado 21 colegas de trabalho colocando-lhes substâncias tóxicas nas marmitas.



O suspeito, de 56 anos, foi detido depois de um colega ter detetado algo estranho no almoço e ter alertado a polícia. As autoridades encontraram uma substância venenosa na comida que, depois de ingerida, poderia ter originado a morte por intoxicação.



Os registos do sistema de videovigilância vieram confirmar que o homem detido colocou uma substância em pó na marmita do colega. Nas buscas posteriores à casa do suspeito foram encontrados produtos tóxicos, incluindo mercúrio e chumbo.



A polícia está agora a investigar a morte de 21 antigos funcionários da empresa que faleceram de forma prematura por ataque cardíaco ou cancro desde 2000.



Há ainda dois trabalhadores da empresa que ficaram doentes de forma repentina: um está em coma e o outro encontra-se a fazer tratamentos de diálise.