Homem mata duas mulheres e abusa sexualmente de mais de 100 cadáveres

Fuller

de 67 anos, assumiu ter matado

Wendy Knell, de 25 anos, e Caroline Pierce, de 20, em ataques separados. Os crimes ocorreram há mais de 30 anos, mas só agora Fuller foi ligado às mortes. Ambas as mulheres foram asfixiadas e encontradas nuas, tendo sido violadas após a morte.Após a detenção pelos homicídios, a polícia realizou uma busca domiciliária na qual encontrou milhares de imagens e vídeos de crianças e pornografia. Durante a busca, descobriu também vídeos que Fuller gravou enquanto abusava dos cadáveres. O homem mantinha separadores, alguns com os nomes das vítimas, que continham imagens dos abusos, incluindo de três crianças.Na sessão do julgamento, Fuller assumiu-se culpado de 51 crimes, incluindo 44 acusações relacionadas a 78 vítimas nas duas morgues em que trabalhou. Já antes tinha