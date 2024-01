Homem mata mulher, manda abrir buraco para enterrá-la e diz aos filhos que a mãe fugiu porque tinha doença terminal

homicídio, profanação de cadáver e adulteração de provas, segundo o New York Post.





Um homem de Nashville, nos EUA, matou a mulher com um martelo, mandou abrir um buraco numa propriedade da família e conduziu cerca de 100 quilómetros para enterrá-la. Quando questionado pelos filhos, disse que a mulher tinha fugido porque tinha uma doença terminal. Foi detido após confessar o crime.Joseph Glynn, de 70 anos, foi preso no sábado após confessar o homicídio de Jackie Glynn, de 76 anos. O crime ocorreu no primeiro dia do ano. No dia seguinte, o homem colocou o corpo da mulher numa caixa e conduziu cerca de 96 quilómetros até à propriedade da família, onde a enterrou. O buraco tinha sido cavado antes, por um homem que tinha sido pago para executar o serviço, conta o jornal New York Post.Glyyn disse aos filhos que a mãe tinha saído de casa porque estava com uma doença terminal. No entanto, os filhos não acreditaram e contactaram o médico de Jackie, que lhes disse que a mulher não estava doente.Os filhos alertaram a polícia, que iniciou as buscas e encontrou o corpo, na sexta-feira, num buraco recém-coberto. O carro da mulher foi mais tarde encontrado num outro local. Segundo a polícia, citada pelo New York Post, terá sido Joseph a colocar o carro naquele sítio.O homem terá ainda vendido vários pertences da mulher depois da sua morte, assim como contactado um gestor imobiliário para vender a propriedade onde enterrou a vítima.O suspeito está acusado deA primeira audiência está marcada para esta terça-feira.