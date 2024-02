Homem morre após cair da Tate Modern Gallery em Londres

Um homem morreu, esta sexta-feira, após cair da Tate Modern Gallery, avançou a Polícia Metropolitana de Londres, citada pela BBC.Os serviços de emergência foram chamados ao local pelas 10h45 e efetuaram diversas manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu e o óbito foi declarado no local.A Tate Modern Gallery, uma antiga central elétrica com uma chaminé alta e caraterística, situa-se na margem sul do rio Tamisa e é uma das galerias de arte mais famosas do mundo."A polícia não está a tratar o acontecimento como suspeito, mas fechámos a galeria durante o dia por uma questão de respeito. Todos os nossos pensamentos estão com a família e amigos da pessoa nesta altura", avançaram as autoridades.