Homem morre com duas picadas de vespa asiática na Galiza

Trata-se de uma espécie invasora e potencialmente letal que chegou ao norte de Espanha em 2010 e já fez três vítimas mortais.

14:48

Um homem morreu este sábado à tarde por alegadamente ter sido picado por uma vespa asiática, na zona de Lugo, Galiza.

A vítima foi encontrada junto à casa de um amigo, em San Andrés de Boimente, onde sentiu que lhe tinha picado um inseto, de acordo com a Voz da Galiza. O seu colega, que também sofreu uma picada da vespa, terá danificado ou tocado no ninho por acidente, o que despoletou o ataque das vespas contra os dois homens.

Após alguns minutos de agonia com o sucedido, um dos homens, alérgico às picadas de abelha, acabou por morrer. Quando os serviços de emergência chegaram ao local já nada puderam fazer para salvar a vida da vítima.

Com a morte deste homem já são três as vítimas mortais na Galiza vítimas de vespa asiática, nos últimos três anos, de acordo com o El País.