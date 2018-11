Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em tiroteio entre clientes e polícia durante 'Black Friday'

Dois jovens de 12 e 18 anos ficaram feridos na sequência do incidente nos Estados Unidos.

A morte de um homem na véspera da 'Black Friday' nos Estados Unidos ocorreu num dos Estados de maior probabilidade de violência no dia de super descontos, segundo um estudo publicado dias antes.



Um homem de 21 anos morreu em Hoover, no Estado de Alabama, na quinta-feira à noite, atingido pela polícia, depois de uma troca de tiros com outro cliente da loja em que se encontravam, noticiaram esta sexta-feira vários órgãos de comunicação norte-americanos.



Dois jovens de 12 e 18 anos ficaram feridos na sequência do incidente, que teve lugar por volta das 22:00 de quinta-feira (03:00 de sexta-feira em Portugal), no centro comercial Riverchase Galleria.



O Alabama é um dos cinco Estados que regista maior violência relacionada com a 'Black Friday', segundo um artigo publicado na página de Internet reviews.org esta semana e os tiroteios são entre os incidentes violentos mais registados (cerca de 27% dos casos, superados em número apenas por esmagamentos em multidões).



O artigo indica que Arkansas, Tennessee, Virgínia Ocidental, Carolina do Norte e Alabama são os cinco Estados com maior número de crimes violentos no dia que inaugura a época de compras natalícias nos EUA.



O autor do estudo escreveu que se baseou em três conjuntos de dados, somando 20% da taxa de crimes violentos por 100 mil habitantes de cada Estado, 20% do volume de pesquisas sobre "promoções 'Black Friday'" em cada Estado e 60% de informações sobre número de mortes e ferimentos ocorridos na 'Black Friday', por 100 mil habitantes, em cada Estado.



"Basicamente, juntámos altas taxas de crimes violentos, interesse em promoções de 'Black Friday' e problemas de 'Black Friday' anteriores para entender que Estados podem viver em zonas perigosas", lê-se no documento.



O cruzamento de dados indica que o Alabama é o 8.º Estado com maior taxa de crimes violentos e o 26.º Estado com mais interesse pela 'Black Friday', colocando o Alabama em quinto lugar a nível da violência neste dia.



A página de Internet reviews.org dedica-se ao estudo de produtos e da satisfação dos clientes e publicou um artigo dias antes da 'Black Friday' a avisar a audiência sobre os Estados norte-americanos onde ocorrem mais casos de violência neste dia.



Entre outros recursos existentes na Internet, a página blackfridaydeathcount.com faz uma contagem de mortos e feridos nestes dias desde 2006, contabilizando 11 mortos e 113 feridos.



Os casos mais graves foram 10 feridos, em 2006, numa loja no Estado da Califórnia, 20 feridos em Los Angeles em 2011, como também dois mortos e cinco feridos num acidente de viação depois das compras em 2012, também na Califórnia.







