Homem morre esfaqueado no Starbucks por pedir ao agressor para não fumar à frente da filha

O homicida foi acusado de homicídio em segunda grau. No entanto, Kathy pede que a acusação seja atualizada para primeiro grau pelo facto de haver indícios de premeditação. "Ele tinha uma faca. Eu não levo uma faca para um café, certo?", questionou.



As autoridades confirmam ter havido um alerta a um policia que estava em patrulha nas ruas Granville e West Pender, por volta das 17h40, após o esfaqueamento.

"Há uma quantidade significativa de evidências para nos esclarecer o que aconteceu. É nisso que estamos focados. Quais foram os acontecimentos que tiveram lugar momentos antes deste crime gravíssimo", disse Steve Addison, porta-voz da polícia.



Há um vídeo a circular nas redes sociais que mostra o momento do ataque. Steve Addison pede para que as pessoas parem de partilhar o vídeo, encorajando-as a prestar declarações com quem de direito. "Se tem um vídeo, se é um espectador, se é uma testemunha, por favor, apresente-se e fale com nossos investigadores", frisou.