Matou o marido com 85 golpes. Usou duas facas diferentes e um ancinho para perfurar o corpo de José Miguel Gomes, de 60 anos, na casa em que viviam os dois, na Rua Almirante Cândido dos Reis, em Aveiro, a 5 de agosto do ano passado. Após o assassinar no corredor da habitação, por volta das 03h00, Rosa Marta, conhecida por ‘Romi’, foi para a cama ver televisão.