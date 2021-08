Homem morto a tiro enquanto invadia casa de idoso em Espanha

Um homem de 35 anos foi morto a tiro quando se preparava para invadir uma casa na Ciudad Real, em Espanha. O proprietário, de 77 anos, surpreendeu o intruso com um disparo de uma arma de fogo, na madrugada deste domingo.A informação foi divulgada por fontes da Delegacia do Governo em Castilla - La Mancha, citadas pelo El País.Depois de ouvir barulho na habitação, o homem levantou-se da cama e viu o invasor, acabando por matá-lo.O idoso comunicou o incidente e foi detido pela Polícia Nacional, que abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do crime.