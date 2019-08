Homem oferece-se para pagar multa de comboio a jovem em troca de favores sexuais

Um homem francês, de 35 anos, ofereceu-se para pagar a multa que uma jovem de 17 anos apanhou num comboio, em troca de favores sexuais.

De acordo com o jornal The Independent, a rapariga foi multada por se ter esquecido de um cartão de descontos que validava o bilhete do comboio que a levaria de Rennes para Angers, em França. O caso aconteceu no passado domingo, dia 04 de agosto, num comboio da companhia SNCF.

Ao perceber o que o revisor do comboio estava a dizer à rapariga que só podia seguir viagem se pagasse uma multa, o homem, acompanhado pela filha de três anos e embriagado, ofereceu-se para pagar a multa da jovem em troca de um "pequeno serviço" na casa de banho da carruagem onde estavam.

Assustada com a oferta, a jovem chamou de imediato um segurança do comboio. Depois de se queixar ao revisor, este fez queixa aos superiores e o homem acabou detido pelas autoridades policiais na estação de Angers, em Maine-et-Loire.

O detido passou a noite num estabelecimento prisional e só foi libertado no dia seguinte, sóbrio. O homem poderá ser multado com uma coisa de 1500 euros, apesar de se ter tentado justificar dizendo que as suas intenções foram mal interpretadas.