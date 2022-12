Homem preso por matar e desmembrar filha de 11 meses em Connecticut

Um homem de 31 anos foi detido esta sexta-feira no estado norte-americano de Connecticut, EUA, por ter morto e desmembrado a filha de apenas 11 meses.

Christopher Francisquini estava dado como fugitivo, pelas autoridades, há duas semanas e foi finalmente detido depois de um civil o ter reconhecido numa paragem de autocarro, na cidade de Waterbury, e ter ligado imediatamente às autoridades.

O suspeito é acusado de matar Camilla, a filha, na casa onde viviam, no dia 18 de novembro, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

Foi acusado de homicídio com uma fiança de quase cinco milhões de euros.

Francisquini tem um longo cadastro, onde constam condenações por agressão, roubo de carros e vários outros crimes. Encontrava-se em liberdade condicional por causa de uma acusação de agressão em 2012 e cortou a pulseira eletrónica do tornozelo antes de fugir.

A polícia disse que Christopher sufocou Camilla e de seguida esfaqueou-a e desmembrou-a. Segundo o Daily Mail, os investigadores do caso avançaram que depois do homicídio, Francisquini agrediu a mãe, que não sabia que a menina estava morta e, de seguida, cortou o dispositivo GPS que tinha no tornozelo por estar em liberdade condicional.

Um membro da família encontrou o corpo de Camilla, que revelava sinais de sufocamento e feridas de esfaqueamento. A menina iria celebrar o primeiro aniversário no sábado.

A polícia norte-americana tinha avisado a população que existia uma recompensa de dez mil euros por informações que levassem à captura deste homem, valor que posteriormente subiu para 24 mil euros.

O Departamento da Polícia de Naugatuck disse, em comunicado, que "a captura de Francisquini é um exemplo claro do que pode ser conseguido quando membros da comunidade trabalham com a polícia para tirar indivíduos perigosos das ruas".



Filmagens dramáticas da detenção mostram vários oficiais com as armas apontadas para Francisquini, exigindo que o homem se deite no chão. O suspeito cumpriu as ordens sem oferecer resistência e foi algemado.