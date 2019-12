Homem preso por suspeitas de planear ataque contra Jair Bolsonaro

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar da cidade brasileira de Três Corações, no estado de Minas Gerais, acusado de ter planeado um atentado contra o presidente Jair Bolsonaro. O suspeito, Pedro Venício Ferreira, trabalha como empregado de limpeza terceirizado num quartel de Três Corações onde Bolsonaro esteve na passada sexta-feira para assistir à formatura de novos aspirantes a oficial do Exército.

Como o caso tramita em segredo de Justiça, por ter sido considerado uma violação às leis de segurança nacional brasileira, poucos detalhes foram divulgados. Mas a Polícia Militar de Minas Gerais avançou que o rapaz foi preso na sexta-feira, pouco antes da chegada de Bolsonaro ao quartel, após ter publicado numa rede social mensagens que a inteligência interna da polícia considerou serem uma ameaça de morte ao presidente.

Numa das publicações, o suspeito divulgou uma fotografia que o mostra dentro do quartel onde decorreu a cerimónia presidida por Bolsonaro. Na legenda, ele escreveu, "inicia-se aqui a sequência de histórias onde estou infiltrado na toca do lobo, melhor dizendo, do Exército brasileiro."

Numa outra publicação na mesma rede social, considerada mais ameaçadora, o rapaz aparece a lixar o cabo de uma escova de dentes, objeto muito usado dentro das prisões brasileiras como arma letal. E afirma, enquanto afia o objeto, "preparando minha faca para o Bolsonaro, e aqui era a regra da rua."

Depois de ser detido pela Polícia Militar, como supostamente se trata de um assunto de segurança nacional, o empregado de limpeza foi transferido para a sede da Polícia Federal na cidade ao lado, Varginha. No interrogatório a que foi submetido, o suspeito negou estar a planear um atentado contra a vida de Jair Bolsonaro, garantiu não pertencer a qualquer partido, sindicato ou outra organização de foro político, e asseverou que tudo não passou de uma "brincadeira", uma "ironia" com a qual pretendeu apenas marcar a sua discordância com as ideias defendidas pelo presidente.