Homem sobrevive a ataque brutal de urso ao seguir conselhos da namorada

Um homem sobreviveu a um ataque severo de um urso após ter seguido os conselhos da sua namorada nas montanhas dos Cárpatos, na Roménia.Segundo avança o jornal britânico Metro, Andi Bauer, com 26 anos e de nacionalidade alemã, foi atacado ao terceiro dia de acampamento com Lara Booth, de 23 anos, a sua namorada que havia lido anteriormente um artigo sobre ataques de ursos.A mãe ursa, em defesa das suas duas crias, mordeu o homem na perna direita. Horrorizada com a situação, a jovem gritou para o seu namorado e aconselhou-o a dar socos nos olhos do animal.O que é certo é que resultou e a ursa acabou por fugir com as suas crias, apesar de ter deixado Andi Bauer com ferimentos graves.Uma equipa médica chegou ao local com a ajuda de um helicóptero e transportou a vítima para o hospital, onde continua internado com três fraturas na perna direita.