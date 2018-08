Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem sobrevive a queda de cascata com 32 metros

Momento ficou registado em vídeo.

Um homem de 44 anos desafiou a sorte ao descer uma cascata de 32 metros com um caiaque, no Canadá.



No vídeo é possível ver o alemão, Adrian Mattern, a ficar completamente submerso durante alguns segundos até que volta a emergir sem qualquer arranhão.







Adrian Mattern é conhecido por ser um profissional de caiaque que viaja pelo mundo ao encontro das mais emocionantes cascatas.



A conhecida cascata, Alexandra Falls, está localizada no rio Hay, no Canadá e tem 32 metros de altura.