Quedas em cascatas no Gerês fazem um morto e um ferido grave

Mulher de 38 anos morreu afogada e uma jovem de 20 sofreu um traumatismo cranioencefálico.

Uma mulher de 38 anos morreu afogada este sábado à tarde numa queda em altura da Cascata do Arado, na Serra do Gerês, e uma rapariga de 20 anos sofreu um traumatismo cranioencefálico após uma queda de cerca de 10 metros na Cascata do Tahiti, também no Gerês.



Um helicóptero do INEM chegou ao local para socorrer a jovem que ficou gravemente ferida.



