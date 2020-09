Homem sobrevive quatro dias a comer insetos e a beber o próprio suor

Um veterano americano da guerra do Iraque sobreviveu quatros dias a comer plantas e insetos, e a beber água da chuva e do seu próprio suor após sofrer um grave acidente florestal.

O acidente aconteceu a 27 de agosto mas só agora foi revelado depois de o filho ter contado à comunicação social como tudo se passou.

Jonathan Ceplecha, de 59 anos, estava a serrar carvalhos na floresta que rodeia as traseiras da sua casa em Redwood Falls, no Minnesota, a 27 de agosto, quando um tronco lhe caiu sobre as pernas, e o imobilizou.

Divorciado e a viver sozinho, as autoridades policiais só foram alertadas para o seu desaparecimento após receberem um telefonema da segurança social local.

Os serviços pediam a devolução de um cheque por eles enviado, por Jonathan Ceplecha, que também é professor, ter faltado ao primeiro dia de aulas

Foi a ex-mulher e uma das filhas que o encontraram numa ravina a 100 metros de casa, no final de segunda-feira, 31 de agosto, com a ajuda de um agente policial, depois de ele não responder às chamadas telefónicas que lhe fizeram.

Apesar da longa provação por que passou, o xerife de Redwood Falls disse que a vítima estava consciente e "surpreendentemente alerta".

"Foi o meu pai que me contou no hospital como foi capaz de evitar o pânico", explicou o filho Miles Ceplecha.

"Dividiu primeiro os dias em horas e, depois dividiu-as em períodos de cinco minutos" para que pudesse ter "pequenas vitórias ao longo do dia que lhe dessem esperança" até alguém o encontrar.

"Sendo um veterano da Guerra do Iraque", acrescentou o xerife, "terá sido o treino militar que o ajudou a sobreviver".