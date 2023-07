Homem surpreso por noiva não querer a filha no casamento

Um homem ameaçou a noiva dizendo que iria cancelar o casamento quando esta lhe explicou que não queria que a filha dele fosse a dama de honor. Segundo o jornal britânico The Mirror, a noiva alegou que a menina, de 11 anos, não se encaixava no papel e que preferia que fosse antes a sua sobrinha a assumir aquela função."Tenho uma filha de uma relação anterior. Divorciei-me da minha ex-mulher em boas condições e partilhamos a guarda. Ela tem agora 11 anos. Depois de me separar da minha ex-mulher, conheci a minha atual noiva e ela e a minha filha dão-se muito bem", divulgou o homem na rede social Reddit.Quando pediu a noiva em casamento, cinco anos depois de a conhecer, ela terá ficado entusiasmada e começado de imediato com os preparativos."Disse-lhe que gostaria que a minha menina fosse uma das damas de honor. A minha noiva olhou para mim de forma estranha e disse que ela não se encaixava naquele papel. Fiquei zangado e disse que a minha filha tinha que estar no casamento", escreveu.A mulher continuou a negar o pedido do companheiro."Afirmei que se a minha filha não fosse ao casamento, talvez não houvesse casamento", concluiu.