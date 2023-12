Homem tenta assaltar repórter da TV Globo que estava em direto em São Paulo

Uma repórter da emissora brasileira TV Globo, que fazia um direto num programa matinal que falava exatamente sobre violência, sofreu uma tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira, na Avenida Paulista, coração financeiro da cidade de São Paulo. Juliane Massaoka ficou ferida e o ladrão, que visava o telemóvel dela, acabou por fugir sem levar nada, pois na disputa entre os dois o aparelho caiu no chão.

Rapaz! Juliane Massaoka, repórter do programa encontro, da Globo, sofre tentativa de assalto AO VIVO na Avenida Paulista (São Paulo).

pic.twitter.com/ga8TfHd2ET — Lázaro Rosa (@lazarorosa25) December 8, 2023

A inusitada situação aconteceu pouco antes das 10 horas da manhã locais, 13 horas em Lisboa, quando Juliane foi chamada para participar ao vivo no "Encontro com Patrícia Poeta", que estava a abordar exatamente o tema da violência. Quando Juliane já estava no ar, um ciclista aproximou-se em alta velocidade e, antes que ela percebesse a intenção, deu um puxão no telemóvel que a jornalista tinha numa das mãos enquanto segurava o microfone com a outra.

Ao sentir o puxão, Juliane agarrou o aparelho com todas as forças e, na disputa entre ela e o ladrão, o equipamento caiu no passeio. O segurança da emissora que acompanhava a repórter e o repórter de imagens pulou em cima do assaltante tentando segurá-lo, mas o criminoso conseguiu fugir, aproveitando o embalo com que já vinha.

Essa prática é muito comum em São Paulo, e, particularmente, na Avenida Paulista, que concentra grandes edifícios de empresas de todo o mundo e onde executivos andam o dia todo de telemóvel na mão. Homens em bicicletas, em alta velocidade, passam junto às vítimas, arrancam-lhe os aparelhos das mãos e continuam a pedalar por entre os carros até desaparecerem.



A jornalista ficou alguns segundos sem reação, espantada e assustada com o acontecido, mas logo em seguida retomou a sua reportagem sobre os 130 anos da Avenida Paulista, comemorados esta sexta, mas a tentativa de assalto passou a ser o assunto principal. Este episódio explicitou bem a ousadia dos assaltantes, que parece não terem medo de ninguém, pois perto da equipa da Globo, além do segurança da emissora estavam vários polícias mas nem isso desencorajou o criminoso.