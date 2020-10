Philip Tarver, um compositor de 47 anos, foi considerado culpado pela morte de Angela, a mãe de 86 anos com quem vivia, e por ter ameaçado matar igualmente o pai.No dia em que assassinou a mãe, em dezembro de 2019, Philip tinha consumido cocaína, bebido cerveja e vodka. O seu comportamento apresentava-se errático, dizia que o álcool foi "envenenado", desligou o telefone e o computador e discutiu com o pai.Ao pé da mulher, estava Philip, com uma espada nas mãos. De imediato, o pai do homicida conseguiu tirar a espada das mãos do filho e correu para chamar a polícia.Até a polícia chegar, Philip foi mais longe. Decapitou a mãe, guardou-a no congelador, decepou-lhe o dedo anelar e colocou-o numa chaleira, de acordo com os relatos apresentados em tribunal.Quando a polícia chegou, o homicida abriu a porta com uma bandeira do Reino Unido e uma faca e disse: "Rendo-me".