Um homem foi visto a subir o arranha-céus Shard em Londres, Inglaterra, esta segunda-feira, pelo exterior do vidro do prédio mais alto da Europa Ocidental, segundo avança a Reuters.A polícia britânica disse que as autoridades foram chamadas às 04h15, depois de relatos de que um homem estava a escalar a torre.O suspeito não foi detido.O arranha-céus tem 310 metros de altura e tem escritórios, restaurantes e um hotel.