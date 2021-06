Homens armados raptam oito estudantes e dois professores na Nigéria

Vários homens armados atacaram esta madrugada uma universidade politécnica no estado de Kaduna, no noroeste da Nigéria, matando um estudante e sequestrando outros oitos e dois professores, anunciaram as autoridades locais, citadas pela agência de notícias Efe.

"Os bandidos invadiram as instalações do pessoal do 'campus', disparando esporadicamente durante o processo, e dois estudantes foram apanhados e sofreram ferimentos de bala", lê-se num comunicado do comissariado da Segurança Interna e Assuntos Internos de Kaduna, citado pela agência espanhola.

De acordo com os meios de comunicação locais, um grande número de homens armados invadiu as instalações do centro às primeiras horas da madrugada, e começaram a disparar, acabando por matar um dos estudantes atingidos pelas balas.