Homens encapuzados e armados tentam deter Guaidó

Homens encapuzados e armados, que se suspeita pertencerem à Polícia Nacional Bolivariana, tentaram deter o líder da oposição na venezuela, Juan Guaidó, na sua casa, em Santa Fé, no Leste de Caracas.A denúncia foi feita na rede social Twitter por Fabiana Rosales, mulher de Guaidó, que também confirmou a detenção do ex-vice-presidente do Parlamento, Freddy Guevara."Neste momento, os funcionários das FAES estão na cave da minha casa. Homens encapuzados com armas rodeiam a carrinha onde está o Presidente Juan Guaidó", escreveu Fabiana Rosales.O Ministério Público da Venezuela emitiu entretanto um comunicado a confirmar a detenção de Freddy Guevara por funcionários dos serviços de informação, referindo que será acusado de vários crimes, entre eles terrorismo e traição à pátria, "devido às suas ligações a grupos extremistas e paramilitares associados ao governo colombiano.