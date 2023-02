Hong Kong cancela visto de trabalho a cientista condenado por mudar genes de bebés

As autoridades de Hong Kong anunciaram o cancelamento do visto de trabalho do cientista chinês condenado à prisão por criar os primeiros bebés geneticamente modificados do mundo, foi esta quarta-feira noticiado.

Os funcionários da imigração na antiga colónia britânica suspeitam que o investigador falsificou o formulário de candidatura, de acordo com a emissora pública RTHK.

O cientista chinês He Jiankui, libertado em abril do ano passado depois de cumprir uma pena de três anos, disse, na terça-feira, que o visto tinha sido aprovado através de um programa local de recrutamento de talentos e estava à procura de colaboradores para desenvolver uma investigação sobre terapia genética para doenças raras.