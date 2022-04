O biofísico chinês He Jiankui, então com 34 anos, anunciou, via YouTube, em 25 de Novembro de 2018, que tinha criado, no seu laboratório de Shenzhen (perto de Hong-Kong), os primeiros bebés editados geneticamente, duas meninas gémeas com os pseudónimos de Lulu e Nana. Como o pai era VIH positivo, a intervenção foi planeada para que elas ficassem imunes à infecção pelo vírus da sida.









