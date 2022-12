Hong Kong levanta restrições de Covid-19 à chegada ao território

Hong Kong vai levantar a partir de quarta-feira todas as restrições de viagem a quem chega à cidade e com teste negativo à covid-19, noticiou esta terça-feira o jornal local South China Morning Post (SCMP).

O chefe do Governo de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, anunciou as novas medidas antes do encontro semanal com o Conselho Executivo, de acordo com a publicação diária em língua inglesa.

Até agora, quem chegava à região administrativa chinesa, no sul do país e vizinha de Macau, tinha de cumprir o regime '0+3', sem necessidade de cumprir quarentena em hotel, mas com três dias de autogestão médica domiciliária, mantendo-se durante esse período o código de saúde amarelo, que proibia, por exemplo, a entrada em restaurantes.