Hong Kong retira quarentena obrigatória para chegadas do exterior ao fim de dois anos

O líder de Hong Kong, Jonh Lee, anunciou, esta sexta-feira, que os passageiros internacionais não terão mais que realizar quarentena obrigatória na chegada à região administrativa, situada na costa sul da China.

Após mais de dois anos, as chegadas do exterior não vão precisar mais de realizar testes PCR 48 horas da viagem para Hong Kong, informou a Associated Press. O chefe executivo da cidade revelou, numa entrevista coletiva, que os passageiros terão antes que apresentar um teste rápido antigénio negativo à Covid-19, realizado dentro de 24 horas antes do voo. As medidas vão entrar em vigor na próxima segunda-feira.

Quando chegarem à região administrativa especial, os passageiros vindos do exterior terão que fazer monitoramento domiciliar durante três dias. Caso o teste se revelar negativo para a Covid-19 após esse período, os viajantes vão poder entrar em locais como restaurantes e bares. Além disso, terão que enfrentar testes PCR no quarto, sexto e sétimo dias em Hong Kong.

Com a reabertura de fronteiras pelo resto do mundo, as empresas de Hong Kong pediram às autoridades que apresentassem uma estratégia de saída para a pandemia, com o objetivo de permanecerem competitivas, acrescenta a Associated Press. Milhares de moradores deixaram a região e registou-se uma fuga de cérebros, saída de profissionais dotados de alto conhecimento.

Depois de os números de infeção por Covid-19 na cidade estabilizarem, John Lee afirmou que as medidas surgem para "permitir a conectividade com o mundo", "ter impulso económico" e "reduzir os inconvenientes aos viajantes que chegam".

Este alívio na gestão da pandemia ocorre enquanto Hong Kong se prepara para realizar eventos de alto nível, incluindo um torneio de Rugby Sevens em novembro e uma cúpula bancária internacional, adianta a Associated Press. A nação de Taiwan, localizada a leste da China, vai adotar as mesmas medidas que Hong Kong no próximo mês. A China Continental permanece assim como um dos únicos lugares do mundo que ainda exige quarentena obrigatória às chegadas exteriores.

Nos últimos dois anos e meio, as autoridades da região administrativa especial de Hong Kong impuseram medidas restritas de distanciamento social e confinaram pessoas em edifícios residenciais por infeções confirmadas à Covid-19.