Horários para andar na rua entram em vigor em Espanha

Espanha estabeleceu um horário, por idades, em que é desde este sábado permitida a circulação. Vai das seis da manhã às onze da noite. Os primeiros a terem liberdade para passear, correr, caminhar ou praticar desporto não profissional são os maiores de 14 anos. Podem fazê-lo das 06h00 às 10h00.



As duas horas seguintes (10h00 às 12h00) são para os maiores de 70 anos. Depois, é a vez das crianças (menores de 14 anos), desde que estejam acompanhadas por adultos. São sete horas na rua ( 12h00 às 19h00), para poderem correr, brincar, andar de bicicleta.





Estas regras e horários aplicam-se em todas as localidades com mais de 5 mil habitantes.

PORMENORES

Alarme em Itália

O número de mortes por coronavírus em Itália voltou este sábado a aumentar. Segundo os dados oficiais registaram-se 474 vítimas mortais, enquanto na véspera (sexta-feira) tinham sido contabilizados 269 mortos.

Mais 621 mortes

O Reino Unido registou este sábado 621 novas mortes por Covid-19 em hospitais, residências e lares, elevando o número total de vítimas mortais desde o início da pandemia no país para 28 131.

161 703 casos

A Alemanha, o sexto país com mais casos do novo coronavírus no Mundo, registou este sábado menos de uma centena de mortes (94), totalizando agora 6575, enquanto o número de casos subiu 945, para 161 703, segundo dados oficiais.



MUNDO EM PORTUGUÊS

Feirantes recusam usar máscara na Guiné

Ativistas sociais guineenses criticam o comportamento da maioria da população, que se recusa a usar máscaras ou a respeitar o distanciamento nos mercados, potencial foco de contágio pelo novo coronavírus. Durante uma ação de sensibilização junto do Mercado Anti-Coronavirus, criado no bairro de Ajuda, em Bissau, um ativista foi agredido fisicamente por uma feirante que não quis lavar as mãos antes de entrar no mercado.

Repatriamento em Cabo Verde

As ilhas cabo-verdianas de Santiago e de São Vicente recebem nos próximos dias dois voos comerciais de repatriamento de cidadãos europeus, retidos devido à covid-19, segundo informaram as embaixadas de Portugal e de Espanha na Praia. Desde 19 de março que Cabo Verde está fechado a voos do exterior.

Luanda prepara hospital de campanha

A província de Luanda, a única até agora com casos positivos de Covid-19, vai ter, dentro de 15 dias, um hospital de campanha para acudir a um eventual aumento de doentes no país. Adaptada em duas naves desocupadas da Zona Económica Especial, em Viana, a unidade vai dispor de capacidade de mais de mil camas. Uma das naves destina-se a acolher doentes das Forças Armadas Angolanas e a outra civis, esclareceu o general Pedro Sebastião.

Bons indicadores em Moçambique

Os casos de pessoas recuperadas de Covid-19 em Moçambique passaram de 10 para 18 e os últimos 91 casos testados revelaram-se todos negativos. Segundo as autoridades de saúde, nenhum recuperado esteve em internamento, tendo estado alguns com uma sintomatologia leve e outros sem sintomas.



VOLTA AO MUNDO

Proteger os gatos

Um primeiro caso registado em França de um gato contaminado, provavelmente pelos donos, levou os especialistas que o estudaram a pedir aos pacientes que limitassem o contacto com esses animais para os proteger.

Crime assusta

A polícia espanhola prepara-se para um aumento substancial da criminalidade com o início do período de desconfinamento. Na origem do alerta, as consequências sociais resultantes da crise económica generalizada.

Fotos para a história

Um conjunto de pessoas foi fotografado em Singapura, a caminho do supermercado, instituição bancária ou farmácia. Um fotógrafo da Reuters, Edgar Su, registou os rostos "mascarados" que assim se protegem do coronavírus. Fica a ideia.

Sucesso islandês

Testes maciços e isolamento foi a receita da Islândia para controlar o contágio da Covid-19. Mais de 90% dos 1797 infetados estão recuperados e a taxa de mortalidade é mínima, 2,83 por 100 000 pessoas. Houve 10 mortes, a última no dia 19.

França impõe regras

Quem viajar para França, incluindo cidadãos franceses que regressam a casa, enfrentarão uma quarentena obrigatória de duas semanas e um possível isolamento quando chegarem ao país, alertaram as autoridades de saúde.

Um infetado na China

O Ministério da Saúde chinês informou este sábado que apenas registou um novo caso de coronavírus nas últimas 24 horas e que foi importado. As autoridades sanitárias acrescentaram ainda não haver registo de vítimas mortais.

Telemóvel bloqueado

O uso de máscaras impede o desbloqueio dos telemóveis através do reconhecimento facial, obrigando à utilização de um segundo código de segurança para aceder ao aparelho. Estão a ser estudadas alternativas, mas só chegam lá para o verão.

Regresso ao normal

Centros comerciais, negócios com mais de 400 metros quadrados e serviços como cabeleireiros reabriram este sábado na Áustria com grande fluxo de clientes, segundo um plano de regresso à vida social com reforço de prevenção contra a Covid-19.