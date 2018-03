Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospedeira de bordo da Emirates morre ao cair de avião parado

Mulher não resistiu aos feridos graves.

17:01

Uma hospedeira de bordo da Emirates Airlines caiu de uma das portas de emergência do avião, quando este se encontrava parado no aeroporto do Uganda, e acabou por morrer, avança a BBC.



Um porta-voz da unidade hospitalar explicou que a mulher tinha ferimentos em todo o rosto e joelhos. "Quando chegou ao hospital estava inconsciente mas viva. No entanto acabou por não aguentar muito tempo", disse Edward Zabonna.



A mulher, cuja nacionalidade ainda não foi revelada, foi levada para o hospital Kisubi (a 16 quilómetros do aeroporto) mas acabou por morrer. Várias testemunhas garantem que a hospedeira estava a preparar o voo para que os passageiros começassem a embarcar, quando o incidente acomnteceu.



As autoridades de aviação do Uganda lançaram uma investigação para apurar o que realmente aconteceu.