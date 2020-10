Humanos ainda estão a evoluir: cada vez mais bebés nascem sem dentes do siso e com artéria extra

Como resultado de uma microevolução humana, cada vez mais bebés estão a nascer sem dentes do siso e com uma artéria extra no braço.

As conclusões são de um estudo publicado no Journal of Anatomy, no qual vários investigadores australianos afirmam que a raça humana está a evoluir a uma velocidade mais rápida do que em qualquer outra altura nos últimos 250 anos.

Com o passar dos anos, os rostos humanos foram ficando mais curtos, o que fez com que as bocas ficassem cada vez menores e, por sua vez, com menos espaço para tantos dentes. Isso resultou em menos bebés a nascer com dentes do siso, afirma a Dr. Teghan Lucas da Flinders University, em Adelaide, na Austrália.

A somar a isto, cada vez mais recém-nascidos contam com uma artéria no antebraço que fornece sangue para a mão. Esta artéria costumava formar-se no útero mas desaparecia pouco depois do bebé nascer. Agora, uma em cada três crianças mantém essa artéria durante toda a vida.

"A artéria mediana é um exemplo perfeito de como ainda estamos a evoluir, já que as pessoas nascidas mais recentemente têm uma maior prevalência dessa artéria quando comparadas com pessoas de gerações anteriores", afirma o professor Maciej Henneberg, um dos autores deste estudo.