Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Humanos resgatam orangotango bebé traumatizado após perder a mãe

Cria foi encontrada a chorar e agarrou-se aos humanos visivelmente assustada. Momento ficou registado em vídeo.

13:32

Uma cria de orangitango bebé foi encontrada sozinha e com a saúde debilitada junto a uma plantação de óleo de palma em West Borneo, na Indonésia.

O animal foi encontrado a chorar por nos arbustos por um dos trabalhadores do local, Rahman, que rapidamente reportou a situação ao seu gerente.



Inicialmente, o grupo pensou que a mãe do bebé iria voltar, mas no dia seguinte aperceberam-se que este se encontrava no mesmo sítio, completamente abandonado.



Foi então que uma equipa da associação internacional Resgate Animal e vários membros de um centro de conservação natural da região se dirigiram ao local para salvar a cria, que batizaram de Rahman, em homenagem ao homem que deu o alerta. O momento ficou registado em vídeo, onde é possível ver o pânico da cria, que rapidamente se abraçou aos humanos em busca de consolo.







Este domingo, comemora-se o dia internacional do Orangotango e por isso a notícia do resgate bem sucedido está a ser difundida por várias associações em todo o mundo. Estima-se que a mãe do bebé tenha sido morta por um caçador furtivo, algo que acontece muito frequentemente entre as comunidades de orangotangos.



A União para Conservação da Natureza Internacional alerta para o facto da espécie do orangotango-de-bornéu estar em vias de extinção devido à destruição dos habitats e da caça ilegal. Estima-se que desde 1950, a população da espécie tenha diminuído cerca de 60%.