ONU aumenta para 265 milhões de euros ajuda para reconstrução em Moçambique

Por Lusa | 10:44

A ONU aumentou de 200 milhões de dólares (177 milhões de euros) para 300 milhões de dólares (265 milhões de euros) a ajuda para a reconstrução de infraestruturas destruídas pelo ciclone Idai no centro de Moçambique, anunciou esta quinta-feira a organização.

A assistente do secretário-geral da ONU e diretora para África do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Ahunna Eziakonwa, que se encontra de visita a Moçambique, afirmou que a dimensão da destruição provocada pelo Idai e inundações que se seguiram exige uma forte mobilização de recursos.

"Quando este fenómeno se abateu sobre Moçambique, lançámos um apelo de emergência para o apoio humanitário que, no entanto, foi revisto de 200 milhões para 300 milhões", declarou Ahunna Eziakonwa, falando aos jornalistas, no final de um encontro com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.