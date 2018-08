Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso mata mulher à facada em Barcelona

Crime aconteceu durante a tarde desta segunda-feira. Homem já foi detido.

17:14

Um idoso de 82 anos foi detido pela Polícia da Catalunha pelo alegado homicídio da companheira, uma mulher de 78 anos, esta tarde de segunda-feira, em Barcelona.



Segundo avança o jornal El País, o crime terá acontecido por volta das 13h20, altura em que as autoridades receberam o alerta.



A mulher terá sido atacada por uma faca, sendo o óbito declarado no local.



O alegado autor do crime encontrava-se também com ferimentos feitos com o objeto cortante, segundo avança a mesma fonte.