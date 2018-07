Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atingido por árvore em Aveiro

Vítima de 74 anos estaria a cortar a árvore quando foi atingida.

14:08

Um homem de 74 anos morreu este sábado na sequência da queda de uma árvore, numa área de mato e floresta, na Vila de Castelo de Paiva, em Aveiro.



Segundo revelou fonte da GNR ao CM, o homem estaria a proceder ao corte da árvore quando o acidente aconteceu.



O alerta foi dado às 08h48, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de Cantanhede, os Bombeiros de Montemor-o-Velho, o INEM, a GNR e a SIV de Arouca.



O óbito do idoso foi declarado no local, por volta das 11h00, depois de várias tentativas de reanimação no seguimento de uma paragem cardiorespiratória.