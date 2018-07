Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre carros em Gaia faz um morto e um ferido

Acidente aconteceu na Nacional 1, em Grijó.

09:30

Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros fez um morto e um ferido grave esta manhã de sábado, na Nacional 1, em Grijó, Vila Nova de Gaia.



O condutor embateu num veículo parado, colidindo de seguida contra um muro, atropelando um homem que iria a passar.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS do Porto, no local estão os Bombeiros Sapadores de Gaia, de Carvalhos e de Lourosa, assim como uma VMER de Gaia e a GNR, num total de 22 homens acompanhados por oito veículos.



A vítima grave foi transportada para o hospital local. O corpo da vítima mortal ainda se encontra no local.



A família está a ser acompanhada pela equipa dos psicólogos do INEM.



O alerta foi dado às 08h22.