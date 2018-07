Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em veículo faz dois mortos em Setúbal

Acidente aconteceu junto às portagens de Pinhal Novo, na madrugada deste sábado.

07:58

Um incêndio num veículo ligeiro fez duas vítimas mortais esta madrugada de sábado, no acesso às portagens do Pinhal Novo (quilómetro 9.580), na A12, em Setúbal.



Um despiste seguido de capotamento estará na origem do incêndio. Uma das vítimas estava carbonizada, avançou a GNR de Setúbal ao CM.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Setúbal, no local estiveram as equipas dos Bombeiros do Pinhal Novo, o INEM e a GNR.



O alerta foi dado às 03h20, levando ao corte momentâneo do acesso às portagens.