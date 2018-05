Despiste de carrinha deixa mulher de 25 anos ferida no Pinhal Novo

Frente da carrinha ficou desfeita e a condutora encarcerada.

Por João Tavares | 15:40

Uma mulher de 25 anos sofreu ferimentos graves depois de ter perdido o controlo da carrinha que conduzia, ao quilómetro 10,7 da A12, no sentido Lisboa-Setúbal, junto ao Pinhal Novo, em Palmela.



Por razões que a GNR tenta agora apurar, pelas 08h30 a viatura saiu de estrada e foi embater num bloco de betão que suporta uma placa de sinalização naquela via. A frente da carrinha ficou desfeita e a condutora encarcerada.



Teve de ser retirada e assistida pelos bombeiros do Pinhal Novo, que depois a encaminharam ao hospital Garcia de Orta, em Almada. Nas operações de socorro estiveram bombeiros do Pinhal Novo (oito homens e duas viaturas), VMER do INEM, GNR e Brisa.