Incêndio junto à A12 em Palmela leva condutores a guiar em contramão

Fogo florestal leva veículos a voltarem para trás na zona do Pinhal Novo.

Por Sérgio A. Vitorino | 17:42

Um incêndio florestal que lavra junto à A12, na zona de Palmela, levou vários condutores a fazerem a inversão do sentido de marcha, entrando em contramão na auto-estrada, no sentido Palmela-Lisboa.Imagens exclusivas obtidas pelomostram condutores a fazer inversão do sentido da marcha na autoestrada que liga a Ponte Vasco da Gama a Setúbal.Nas redes sociais, surgiram também vídeos que mostram os condutores a parar e a voltar para trás em plena auto-estrada.Segundo os bombeiros do Pinhal Novo, o alerta chegou por volta das 16h10, para um fogo junto a Lagoa da Palha, no Pinhal NovoNo local estão 79 homens, acompanhados por 24 viaturas, e dois meios aéreos no combate ao fogo.

De acordo com o comando geral da GNR, a A12 está transitável, encontrando-se apenas suspensa a circulação da faixa mais à direita no sentido Sul-Norte, devido ao fumo. Esta situação leva ao acumular do trânsito, que já chega à zona da Marateca.

A Autoestrada 12 chegou a estar cortada temporariamente, apenas para regularizar a circulação de viaturas em contramão – que representavam um grande perigo, mas não provocaram acidentes.

As pessoas entraram em contramão por modo próprio e supostamente por receio devido ao fumo, nenhuma autoridade deu essa ordem. A GNR está no local a monitorizar toda a situação.

O fumo está intenso, devido ao vento. Há vários focos de incêndio.

Em atualização