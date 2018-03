Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despistes matam condutores

Homens de 34 e 51 anos perdem a vida em acidentes.

Por Rui Pando Gomes, Sérgio A. Vitorino e Ana Palma | 08:34

Dois homens morreram ontem em acidentes de viação em Lagos e em Pinhal Novo, que estão agora a ser investigados pelas autoridades.



Ainda de madrugada, no nó de acesso de Bensafrim à Via do Infante, no sentido Faro/Lagos, um homem, de nacionalidade brasileira, de 34 anos, perdeu o controlo do carro e embateu no separador central. O corpo foi projetado cerca de 20 metros e o óbito foi declarado no local.



Já de manhã, no acesso da EN252 para a A12, em Pinhal Novo, outro acidente fatal. Suspeita-se que o condutor, de 51 anos, tenha sofrido de doença inesperada e o carro acabou por se despistar. A GNR está a investigar, sabendo-se que a vítima tinha um histórico de doença cardíaca. Os Bombeiros do Pinhal Novo foram ao local.