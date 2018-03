Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre cortado ao meio em acidente brutal em Lagos

Vítima foi cuspida de carro e chocou contra separador central da A22.

15:14

Um condutor de um veículo ligeiro morreu na madrugada desta quarta-feira em Lagos, no Algarve, num acidente de grande violência.



Ao que o CM apurou, o homem de 34 anos conduzia no acesso de Bensafrim à A22, quando perdeu o controlo da viatura. A violência do impacto foi tal que o condutor foi cuspido da viatura e projetado contra o rail de separação das vias.



Quando os meios de socorro chegaram ao local, o corpo estava cortado ao meio, com as metades do corpo caídas em cada um dos lados da estrada.



O acidente aconteceu por volta da 1h00 da madrugada desta quinta-feira e levou ao condicionamento da circulação por algumas horas.