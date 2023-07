Imagens impressionantes mostram esqueleto misterioso encontrado em praia na Austrália

Um misterioso esqueleto foi encontrado, na semana passada, por um homem que caminhava numa praia em Queensland, na Austrália.



Bobbi-Lee Oates, o homem que se deparou com o esqueleto, recorreu a um grupo de biologia marinha para descobrir a quem pertencia os restos mortais. As fotos que publicou nas redes sociais fizeram com que muitos pensassem que poderia pertencer a um animal, a um humano ou até mesmo a uma sereia.





Helene Marsh, professora de ciências ambientais na Universidade James Cook, acredita que o esqueleto pertence a um mamífero marinho decomposto, provavelmente a uma foca."Os mamíferos marinhos que são mais prováveis de possuir esse tamanho são os golfinhos e as focas", disse a professora universitária, citada pelo Daily Mail.Ainda não se sabe a quem pertence o misterioso esqueleto.