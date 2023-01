Polícia encontra cadáver deitado numa cama e acredita que pessoa morreu há 20 anos

Um cadáver foi encontrado esta sexta-feira deitado numa cama de uma casa em County Cork, Irlanda. Pelo estado de decomposição do corpo, a polícia acredita que a morte tenha acontecido há 20 anos.Segundo avança o jornal Irish Mirror, para além do estado de decomposição do esqueleto haviam alguns artigos com data muito ultrapassada. Uma manteiga foi encontrada dentro do frigorífico com validade até 2001.Os investigadores do caso isolaram a casa e os serviços de emergência levaram os restos mortais para o Hospital Universitário de Cork. Ainda não foi possível determinar o sexo e a identidade do cadáver.Até ao momento, não existem indícios de crime. Pelo que o jornal britânico apurou, os vizinhos nunca suspeitaram de nada."É muito triste que alguém não tenha sentido falta desta pessoa e perguntado se estaria tudo bem", comentou um dos polícias.