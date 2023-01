A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o aparecimento do corpo de um homem, em avançado estado de decomposição, numa casa abandonada, num monte, perto de São Teotónio, no concelho de Odemira, confirmou a GNR. Investigadores da Polícia Judiciária estiveram no local a realizar perícias para determinar a identidade e as circunstâncias da morte, se terá sido crime ou suicídio.









O cadáver foi descoberto este domingo por um pastor, que estava no local com as suas ovelhas. O homem, que passava junto ao monte abandonado, foi alertado pelo cheiro intenso, e quando se aproximou percebeu que se tratava de um cadáver, tendo chamado a GNR. Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, foi impossível às autoridades apurarem a idade e a identidade da vítima.

O cadáver foi transportado para o Serviço de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, onde vai ser autopsiado.





As autoridades não têm conhecimento de nenhum homem que tenha desaparecido na região nas últimas semanas. n