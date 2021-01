La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

Um prédio no centro de Madrid, em Espanha, ficou destruído após uma explosão na tarde desta quarta-feira. O jornal "La Vanguardia" avança com pelo menos três mortos.Num vídeo publicado na conta de Twitter do Emergências de Madrid, é possível ver o estado em que ficou o prédio após a explosão

As equipas do Corpo de Bombeiros de Madrid encontram-se no local. Os utentes de um lar estão a ser retirados do local para serem realojados num hotel do outro lado da rua.