Os democratas apresentaram esta terça-feira os artigos de impeachment que acusam o presidente dos EUA, Donald Trump, de abuso de poder e obstrução do Congresso.Estes dois artigos representam o culminar de meses de investigação liderada pelos democratas da Câmara dos Representantes sobre as negociações do presidente norte-americano com a Ucrânia.O Comité Judiciário da Câmara de Representantes prevê que os artigos sejam votados nesta quinta-feira.Em atualização